Motorola Razr 50 è il foldable che tutti vogliono e desiderano, un prodotto che nel tempo è divenuto un must per il settore, tanto da risultare fortemente richiesto dal pubblico, uno dei migliori in circolazione, anche per il suo prezzo di vendita estremamente più basso del normale.

Come i più attenti conoscitori del settore avranno capito, parliamo di un prodotto che risulta essere caratterizzato dalla presenza di due display, uno interno ed uno esterno, entrambi pOLED, ma rispettivamente di 3,63 e 6,9 pollici di diagonale. Sono a colori, completamente touchscreen, con risoluzione molto elevata, e la possibilità comunque di godere della più ampia area di sensibilità possibile. Il processore è un MediaTek Dimensity 7300X, che viene affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD), il tutto a portare verso prestazioni complessivamente più che decenti, in confronto a ciò che oggi il mercato è in grado di offrire.

Motorola Razr 50: lo sconto su Amazon è da pazzi

Il Motorola Razr 50 non è mai costato così poco, dovete sapere infatti che è prevista in questi giorni una riduzione di 300 euro su Amazon, tanto da arrivare a costare addirirttura solamente 599,25 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre per il flip-phone di Motorola. Lo potete ordinare premendo qui.

A differenza degli altri top di gamma, in questo caso il comparto fotografico posteriore può essere facilmente utilizzato anche per i selfie, infatti sono presenti due sensori differenti: principale da 50 megapixel, che porta a scatti di 8165 x 6124 pixel, oltre ad una grandangolare da 13 megapixel. Frontalmente, invece, ecco arrivare il sensore da 32 megapixel, con apertura F2.4 (da notare che si tratta di un sensore posto internamente allo smartphone, quando chiuso). La spedizione viene gestita da Amazon con consegna in tempi brevi.