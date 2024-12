Amazon fa sognare tutti i consumatori con il lancio di una fantastica promozione che la vede scontare a prezzi davvero molto più bassi del normale l’Honor 200 Pro, uno smartphone veramente economico, capace di convincere sin da subito con la sua capacità di garantire in egual misura prestazioni di livello nettamente superiori alla media.

Il prodotto risulta essere disponibile all’acquisto su Amazon con tutte le specifiche tecniche di base, tra cui troviamo ad esempio il display da 6,7 pollici di diagonale, un buonissimo OLED con risoluzione di 1224 x 2700 pixel, che raggiunge 437 ppi ed anche 120 hz di refresh rate, sempre con 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è rappresentato dalla presenza di tre sensori nella parte posteriore, capitanati da un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per poi terminare con uno zoom ottico 2,5X da 12 megapixel.

Amazon da pazzi: con la promozione su Honor 200 Pro

Lo smartphone in questione ha un prezzo di vendita decisamente concorrenziale, se considerate giustappunto che ha un costo finale di soli 429,90 euro, permettendo al consumatore di fruire di garanzia di 24 mesi, oltre che il suo essere completamente sbrandizzato. Premete questo link per acquistarlo.

La batteria è un componente da 5200mAh, più che sufficiente per soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori, anche considerando un utilizzo sul medio/lungo periodo, significa sostanzialmente poterlo utilizzare senza problemi per due giorni, senza dover ricorrere alla presa a muro. La connettività è rappresentata dalla presenza di WiFi 802.11 ae dual-band, con alle spalle bluetooth 5.3 con A2DP, ma anche USB type-c 2.0, oppure chip NFC e GPS per il tracciamento degli spostamenti, senza difficoltà o pensieri. Il prodotto è distribuito sbrandizzato con la solita garanzia di 2 anni.