Iliad Flash 210: tanti GIGA e altri VANTAGGI a meno di 10€ al mese

Sei stanco delle tariffe esorbitanti degli altri operatori? Iliad è pronta a cambiare le regole del gioco! Con l’offerta Flash 210, ti offre una proposta irrinunciabile: 210 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese. Non è fantastico? È il momento di passare a un piano che ti offre più Giga, più libertà e più vantaggi senza compromessi. Con Iliad, non solo avrai internet superveloce, ma anche la possibilità di parlare senza limiti con i tuoi amici e familiari.

Ma cosa rende davvero unica questa offerta? La qualità del servizio è eccellente e il prezzo? Semplicemente imbattibile! Non c’è bisogno di cambiare il tuo numero: se lo desideri, puoi mantenere il tuo attuale grazie alla portabilità semplicissima. Non c’è nemmeno bisogno di stressarti per il costo dell’attivazione, che è solo di 9,99€ per la SIM. E poi, che dire della rete 5G? Velocità, stabilità e copertura nelle aree coperte sono una garanzia. Con la promo Flash 210, Iliad conferma il suo impegno a rendere la comunicazione mobile accessibile a tutti.

L’offerta Flash 210: una proposta Iliad da non perdere

Iliad è un operatore che ha rivoluzionato il settore della telefonia in Italia, portando trasparenza, tariffe chiare e senza sorprese. Da quando è arrivato nel nostro paese, ha continuato a offrire offerte competitive, senza costi nascosti. Con Iliad Flash 210, puoi dimenticare le limitazioni. 210 Giga mensili ti permettono di navigare, streaming, scaricare file e socializzare senza pensieri. E quando viaggi in Europa, hai ben 13 Giga dedicati in roaming. Non solo! Chiamare verso più di 60 Paesi è gratis, inclusi USA, Cina, India, Canada e molti altri.

Oltre ai 210 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, la promo Iliad include anche il servizio Hotspot, Mi richiami e Controllo credito residuo. E se i 210 Giga ti sembrano pochi, niente paura! Potrai continuare a navigare a 0,90€ ogni 100 MB (previo consenso). Che dire, un piano completo, conveniente e senza sorprese! Perché aspettare? Attiva subito l’offerta Flash 210 sul sito Iliad e goditi la libertà di un piano che non ti deluderà.