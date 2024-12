Google ha introdotto un’innovativa funzionalità per il suo sistema AI . Si tratta di “Ask about this PDF“. Quest’ultima è stata progettata per semplificare l’interazione con i documenti digitali. La funzione è disponibile per gli utenti di Gemini Advanced, l’assistente AI avanzato incluso nell’abbonamento Google One AI Premium. Con tale nuova funzionalità, gli utenti possono porre domande specifiche su un documento PDF direttamente dall’app Files by Google.

Gemini AI introduce una nuova opzione di ricerca

Non appena si apre un file PDF nell’app, appare un’icona di scorciatoia. Quest’ultima consente di accedere rapidamente alla funzione. Grazie a un’interfaccia intuitiva, è possibile cercare informazioni nel documento senza dover scorrere manualmente ogni pagina. Ciò rende il processo di ricerca incredibilmente veloce e pratico.

È importante sottolineare che, al momento, la funzione è disponibile solo per gli utenti con dispositivi Android 15 e rientra in una fase di roll-out graduale. Oltre a tale funzionalità, Files by Google ha ricevuto importanti aggiornamenti per la gestione dei file PDF. Le nuove opzioni consentono di condividere, estrarre contenuti, stampare e spostare documenti con maggiore facilità. Una delle novità più interessanti è l’integrazione automatica di Google Lens per determinati file. Con un semplice clic sul pulsante “Cerchia e Cerca“, gli utenti possono sfruttare la potenza dell’AI visiva per estrapolare informazioni chiave o effettuare ricerche contestuali.

Tali innovazioni sottolineano il continuo impegno di Google nell’integrare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Con l’introduzione di suddette opzioni di gestire anche strumenti complessi diventano sempre più accessibili e utili per un pubblico sempre più grande e variegato. Con “Ask about this PDF” e gli aggiornamenti della piattaforma Gemini, la gestione dei documenti digitali e l’interazione con l’AI raggiungono nuovi livelli di efficienza. In tal modo l’esperienza degli utenti online risulta sempre più migliorata e facilitata. Segno che l’intelligenza artificiale possa essere sfruttata concretamente per migliorare la quotidianità di tutti.