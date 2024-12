Il Poco X7 si distingue per uno stile che si allontana da quello del suo predecessore, adottando linee più morbide e moderne. La grande isola rettangolare che caratterizzava il PocoX6 è stata sostituita da un modulo quadrato. Quest’ ultimo presenta angoli smussati ed ospita tre sensori fotografici e il flash LED. Il nuovo look si presenta meno invadente, pur mantenendo una forte identità visiva. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modello base dovrebbe montare un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Mentre la fotocamera frontale sarà da 20MP, ideata per scatti di alta qualità.

Poco X7 Pro: prestazioni superiori e design raffinato

Il display del Poco X7 è un AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1,5K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Grazie a cui sono garantite immagini fluide e brillanti. Supporta poi la certificazione HDR10+, che promette una qualità visiva ancora più elevata. In particolare nei contenuti multimediali ad alta definizione. Il dispositivo è alimentato dal chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra, supportato da configurazioni fino a 12GB di RAM e 512GB di archiviazione. La batteria da 5.110mAh è accompagnata da una ricarica rapida a 45W. Ma non è tutto. Il Poco X7 vanta la certificazione IP68, che lo rende resistente alla polvere e all’acqua.

Il Poco X7 Pro, pur mantenendo alcune caratteristiche simili al modello base, offre delle prestazioni superiori grazie ad alcuni importanti miglioramenti. Il design posteriore, ad esempio, richiama quello dell’iPhone 16. In quanto presenta un modulo a pillola che ospita due sensori fotografici. Il principale è un Sony IMX882 da 50MP, che offre un’apertura f/1.5, stabilizzazione OIS ed EIS, e la possibilità di registrare video in 4K fino a 60 fps. Peculiarità che lo rendono ideale per gli appassionati di fotografia e video.

Lo schermo è identico a quello del Poco X7, ma con un picco di luminosità che arriva a ben 3.200nits. Migliora così la visibilità anche in condizioni di luce intensa. Il touch sampling rate, pari a 2.560Hz, assicura una reattività superiore. Particolarmente utile durante l’utilizzo di applicazioni e giochi che richiedono alta precisione. Mentre il vetro Gorilla Glass 7i protegge il display da urti e graffi.

Dietro la “scocca”

Come processore troviamo il MediaTek Dimensity 8400, che promette una potenza superiore rispetto al modello base. In più, la batteria è stata potenziata. Arrivando a una capacità di 6.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 90W. La quale consente di passare dallo 0 al 100% in soli 42 minuti. Insomma, grazie a questi miglioramenti, il PocoX7Pro si propone come uno smartphone di fascia alta. Pronto a competere con i migliori smartphone del mercato.