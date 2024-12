Apple iPhone 16 scende di prezzo con l’avvicinarsi del Natale 2024, infatti su Amazon gli utenti lo possono fare proprio con un risparmio decisamente notevole, il che porta il consumatore stesso a spendere meno senza dover minimamente pensare di inunciare alla qualità generale del prodotto stesso.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi ad uno Apple iPhone, di qualsiasi tipo esso sia, dovete comunque considerare che è uno smartphoone con memoria interna non espandibile, ciò sta a significare che la ROM non potrà mai essere incrementata e di conseguenza i 128GB di questo modello non cambieranno per tutta la sua “vita”. La versione di cui vi parliamo nell’articolo prevede anche colorazione Blu oltremare, una delle più belle in circolazione.

Apple iPhone 16: sconto di 170 euro per poco tempo

Apple iPhone 16 è un prodotto che non necessita di presentazioni, di questo ne siamo consapevoli, ma che allo stesso tempo richiede un investimento all’utente particolarmente importante. La spesa che oggi vi ritrovate a dover sostenere per il suo acquisto è, di listino, pari a 979 euro, ma Amazon ha deciso di fare il proprio regalo di Natale agli utenti: uno sconto del 15% applicato in automatico sulla variante no brand con garanzia di 24 mesi. Ciò porta ad una riduzione di circa 150 euro, per un valore finale di soli 831,99 euro. Ecco il link per l’acquisto.

Lo smartphone è comunque di ottima qualità, con il processore Apple A18, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, con alle spalle una GPU 5-core, ed appunto finalmente 8GB di RAM. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, resta essere uno dei migliori della categoria, il super Retina XDR OLED con refresh rate bloccato a 60Hz, che si contraddistingue con una densità di 460ppi.