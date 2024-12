Il mondo della tecnologia è incostante e evoluzione in questi ultimi anni sta subendo e godendosi l’arrivo dell’intelligenza artificiale ad ogni livello, quest’ultima sta rivoluzionando il nostro concetto computer, consentendoci di accedere a funzionalità prima a dir poco impensabili.

Per poter usufruire di queste possibilità, è necessario avere a disposizione hardware adeguato in grado di offrire la potenza di calcolo sufficiente all’esecuzione di complessi programmi basati sul linguaggi a motore neurale molto complessi e molto pesanti da gestire, non a caso all’interno dei professori sono presenti delle aree specifiche denominate NPU.

Potenza dedicata

A quanto pare, però anche in questo caso le novità non mancano da un punto di vista prettamente speculare, quella di cui vi parliamo oggi è una start-up americana che ha prodotto un dispositivo che a prima vista sembra una SSD M2, ma che in realtà rappresenta un’acceleratore di intelligenza artificiale a tutti gli effetti installabile su uno slot PCI express, nome in codice MemryX.

Nello specifico, si tratta di un dispositivo in grado di offrire ben 24 TOPS di potenza di calcolo aggiuntiva a dispositivi che sono sprovvisti di questa possibilità o che magari hanno già al loro interno un processore per intelligenza artificiale e si desidera incrementarne la potenza, il costo del dispositivo è di 150 $ e i suoi consumi sono straordinariamente bassi, si parla di un consumo tra 6 e 8 watt, come se non bastasse anche il design e decisamente poco ingombrante e consente un inserimento all’interno del proprio computer senza nessun tipo di ingombro e senza correre il rischio di danneggiare il sistema di correnti d’aria per il raffreddamento.

Insomma, quello che abbiamo tra le mani è un prodotto che mostra come il mondo dell’intelligenza artificiale non sia del tutto inaccessibile anche se magari siete dotati di un hardware non propriamente all’ultimo grido o comunque in grado di eseguire i programmi di intelligenza artificiale, ennesima prova della scalabilità di questa tecnologia che può diventare accessibile letteralmente a chiunque.