Il prossimo anno sarà senza alcun dubbio, quello delle nuove schede video in arrivo da parte di Nvidia, l’azienda californiana infatti, punta a presentare al mondo le sue nuove schede direttamente alla fiera della tecnologia di Las Vegas, il CES, durante il quale verranno presentate le RTX: 5070, 5070ti, 5080, 5090 e 5090D, con quest’ultima pensata, appositamente per il mercato cinese e dunque conforme alle restrizioni che gli Stati Uniti hanno applicato per l’esportazione della tecnologia verso la nazione orientale.

Stanco però alle ultime iscrizioni, la prima che arriverà sul mercato mondiale non sarà la top di gamma assoluta come è avvenuto per la generazione precedente, bensì la GeForce RTX 5080, equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7,

Scelta commerciale

Nello specifico, il modello in questione verrà lanciato a partire da gennaio mentre il modello top di gamma assoluto verrà lanciato a cavallo tra gennaio e febbraio, la scelta sembra legata ad un motivo prettamente commerciale, la 5090 dovrebbe infatti assestarsi su un livello decisamente diverso rispetto al modello di fascia leggermente inferiore, infatti dovrebbe costare molto di più ed essere pensata per una fascia di utenza professionale.

Ovviamente ciò non vieta che la fascia di utenza più pretenziosa decida comunque di effettuare l’acquisto del modello top di gamma, sebbene la RTX 5080 sia più che sufficiente per giocare a tutti i titoli attualmente in commercio ora e in futuro al massimo del dettaglio e senza nessun tipo di compromesso.

Ovviamente tutto ciò che resta da fare e attendere la presentazione ufficiale a Las Vegas che dovrebbe avvenire durante il giorno di apertura della fiera previsto per il 7 gennaio, ovviamente insieme alle versioni Founders Edition arriveranno anche le versioni custom prodotte dai vari partner dell’azienda californiana come: Asus, Gigabyte, MSI e EVGA.

Solo in seguito, poi assisteremo all’arrivo delle versioni medie di gamma della nuova linea basata su GPU Blackwell, le quali costituiranno probabilmente la fascia più grossa del mercato, ma comunque arriveranno un po’ di tempo dopo.