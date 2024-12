WindTRE: solo 5,99 euro al mese e 0 euro per l'attivazione, ecco 150GB

WindTre ha presentato una nuova offerta pensata per chi cerca tanto traffico dati, velocità elevate e costi contenuti. È una promozione dedicata a chi decide di passare da Iliad o da uno degli operatori virtuali, offrendo un pacchetto molto interessante:

150 GIGA alla massima velocità disponibile con la rete 5G di WindTre;

alla massima velocità disponibile con la rete di WindTre; 7,6 GIGA extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, per chi viaggia spesso;

da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, per chi viaggia spesso; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi, utili per chi ne fa ancora uso;

inclusi, utili per chi ne fa ancora uso; Spedizione gratuita della SIM in tutta Italia.

Il tutto al costo di soli 5,99 € al mese, senza nessun costo di attivazione. Un’occasione da non perdere per chi vuole navigare senza pensieri a un prezzo davvero competitivo.

La rete WindTre: tecnologia e copertura per tutti

Dietro questa offerta c’è la forza di una rete che punta sull’innovazione e la qualità. WindTre può contare su una copertura del 99,7% della popolazione italiana per il 4G e su una rete 5G che raggiunge il 97% delle persone. Questo significa che la connessione è disponibile quasi ovunque, garantendo stabilità e velocità anche nelle aree più remote. La rete 5G, in particolare, permette di sfruttare al massimo la navigazione, lo streaming e le attività che richiedono un’alta capacità di rete.

Come attivare questa promozione

Questa offerta è riservata ai nuovi clienti che provengono da Iliad o dagli operatori virtuali. L’attivazione è semplice e veloce: la SIM può essere richiesta online, con spedizione gratuita a casa, oppure nei negozi fisici WindTre. Per chi preferisce il canale online, tutto avviene comodamente dal proprio smartphone o computer.

Questa proposta conferma ancora una volta l’obiettivo di WindTre: offrire soluzioni di valore per chi vuole tanto traffico dati e un servizio affidabile, senza spendere una fortuna. Con minuti illimitati, una rete moderna e GIGA in abbondanza, l’operatore si rivolge a chi non vuole scendere a compromessi tra qualità e prezzo.