Kena Mobile: 100 GIGA al mese con 4,99 euro, è la promo del 2024

Si sa che i gestori virtuali sono sempre quelli più interessanti nell’ultimo periodo grazie alle loro offerte che costano poco ogni mese. Chiaramente ci sono dei nomi che tendono a distinguersi in assoluto, anche grazie alle tante pubblicità che gli stanno portando visibilità.

Kena Mobile, uno dei principali operatori virtuali in Italia, lancia una nuova promozione pensata per chi cerca un’offerta completa e conveniente. Il nome di questa straordinaria soluzione è Smart 100 e consente a tutti coloro che arrivano da Iliad o dai gestori virtuali di poter sottoscrivere fino al 1 gennaio 2025 una promo piena di contenuti.

Kena Mobile: le offerte migliori si inchinano alla Smart 100

Questa offerta mette a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 4,99€ al mese. Il primo mese è gratuito, e anche la consegna della SIM non comporta spese aggiuntive. Un pacchetto che unisce abbondanza di contenuti a un prezzo decisamente competitivo.

L’offerta è riservata a chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad o da gestori virtuali. Si tratta quindi di una proposta mirata per attirare nuovi clienti, offrendo non solo un prezzo vantaggioso, ma anche condizioni particolarmente allettanti per iniziare.

Dettagli e vantaggi di “Smart 100”

Minuti illimitati per chiamare senza limiti in Italia;

per chiamare senza limiti in Italia; 200 SMS da inviare ogni mese;

da inviare ogni mese; 100 GB di traffico dati in 4G per navigare senza pensieri;

di traffico dati in 4G per navigare senza pensieri; Costo mensile di 4,99€ , con il primo mese gratuito ;

, con il ; Consegna gratuita della SIM.

L’offerta può essere attivata comodamente online o in uno dei punti vendita Kena Mobile autorizzati. Inoltre, non sono previsti costi nascosti, rendendo la “Smart 100” una delle proposte più trasparenti e convenienti nel mercato attuale.

Kena Mobile si distingue per la semplicità delle sue offerte e per l’assenza di vincoli. Con “Smart 100”, l’operatore virtuale punta ad attrarre chi vuole una connessione stabile, una quantità elevata di GB, e un prezzo fisso e accessibile.