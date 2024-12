WindTRE: il vero 5G arriva in Italia nel 2025, ecco la tecnologia SA

In tanti hanno sentito parlare di una diversa tipologia di 5G, ovvero quella Standalone (SA). Si tratta in realtà della versione avanzata e indipendente della rete di quinta generazione. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, questa sarebbe quasi pronta all’arrivo sul territorio italiano e a portarla sarà WindTre. Come dichiarato da Leonardo Cotronei, responsabile marketing 5G dell’azienda, la rete è tecnicamente operativa e sarà attivata nel 2025. I primi a beneficiarne saranno i clienti privati, seguiti successivamente dalle imprese.

Perché il 5G SA è diverso

Il 5G attualmente utilizzato in Italia, noto come Non-Standalone (NSA), non è una tecnologia completamente autonoma. Si basa ancora sull’infrastruttura 4G LTE per alcune funzioni, limitando il potenziale di prestazioni della rete.

Il 5G SA, invece, è costruito su un’infrastruttura indipendente, che offre vantaggi significativi:

Latenza ridotta , per una maggiore velocità di risposta;

, per una maggiore velocità di risposta; Velocità di trasmissione più elevate , ideali per streaming e gaming di alta qualità;

, ideali per streaming e gaming di alta qualità; Network slicing, una funzione che permette di dedicare porzioni specifiche della rete a diversi utenti o applicazioni, migliorando l’efficienza.

I vantaggi per privati e imprese

Cotronei ha evidenziato come il network slicing sarà particolarmente utile per le piccole e medie imprese, che potranno beneficiare di spazi riservati sulla rete per gestire attività specifiche, con costi più contenuti e maggiore affidabilità.

Per quanto concerne invece i clienti privati, il 5G Standalone offrirà un’esperienza migliorata. Tutto avverrà soprattutto nelle situazioni in cui la rete è in genere congestionata; un esempio potrebbero essere i concerti, gli eventi sportivi o grandi manifestazioni. La capacità della rete di gestire un alto numero di connessioni contemporanee sarà un grande passo avanti rispetto alla tecnologia attuale.

WindTre prevede di lanciare il 5G SA nel corso del 2025, partendo dai clienti consumer. Solo in una fase successiva sarà esteso alle imprese, per sfruttare appieno le potenzialità di questa nuova infrastruttura.

Introducendo quello che risulterebbe dunque il vero 5G, gli utenti potranno ottenere grazie a WindTRE una rete Internet nettamente più veloce e stabile. Una tecnologia di questo genere non potrà che rivelarsi adatta a tutte le esigenze, sia quelle dei privati che quelle delle aziende.