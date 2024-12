Per tutto il 2025 continueranno le agevolazioni tariffarie riservate ai veicoli elettrici. Si tratta di un importante incentivo per promuovere la mobilità sostenibile sul sistema autostradale A35 (Brebemi) e A58 (Tangenziale Esterna). Tale sconto del 30% sul pedaggio non è solo un beneficio economico per chi sceglie di guidare veicoli a basso impatto ambientale. Rappresenta anche un chiaro segnale di impegno verso un futuro più green.

Veicoli elettrici: continuano gli incentivi per il sistema autostradale A35

L’iniziativa risulta particolarmente vantaggiosa. È destinata a tutti i possessori di veicoli elettrici o mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (LNG o GNL). Il requisito è che abbiano un contratto attivo con fornitori del servizio di telepedaggio convenzionati. Come Telepass, DKV o Unipol Move. Per usufruire dello sconto, gli utenti devono registrarsi presso il Punto Assistenza Clienti delle Concessionarie di Brebemi e Tangenziale Esterna. Per farlo bisognerà compilare il modulo di adesione disponibile sui rispettivi siti ufficiali.

Lo sconto del 30% si applica esclusivamente ai transiti interni alla rete autostradale A35–A58 e tra specifici caselli. Tra cui Chiari Est, Treviglio, Pessano con Bornago e Vizzolo Predabissi. Ciò significa che gli utenti possono pianificare i propri viaggi su tali tratte con un risparmio concreto. Un’iniziativa che al tempo stesso contribuisce alla riduzione delle emissioni. È importante ricordare che non prevede applicazioni retroattive. Un dettaglio che sottolinea l’importanza di una registrazione tempestiva per beneficiare subito dello sconto.

L’agevolazione tariffaria per i veicoli elettrici si inserisce in un contesto più ampio di politiche volte a incentivare l’uso di vetture meno inquinanti. La proroga per tutto il nuovo anno non solo offre un beneficio immediato. Rappresenta anche un ulteriore passo verso un sistema di trasporti più sostenibile. Con iniziative come quest’ultima, le infrastrutture italiane si dimostrano sempre più sensibili alla necessità di coniugare efficienza, modernità e tutela dell’ambiente. Il tutto offrendo soluzioni vantaggiose per i cittadini che scelgono di guidare i veicoli elettrici. Ciò presentando anche opzioni sostenibili per il pianeta.