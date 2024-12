Very Mobile: il 5G è incluso nella promo da 5,99 euro al mese con 150 GB

Riuscire a prendere al volo una proposta telefonica mobile interessante è diventato facilissimo in quanto ce ne sono diverse in giro. Stavo a quanto riportato però tra tutti i gestori che offrono soluzioni di questo genere uno in particolare avrebbe preso il sopravvento e si tratta di Very Mobile.

Il provider virtuale ha lanciato ancora una volta una proposta di livello. Questa è dedicata a chi vuole risparmiare senza rinunciare a un piano ricco di vantaggi.

La nuova promo di Very Mobile con il 5G attivo e due mesi gratis

La promozione, attivabile a soli 5,99 euro al mese, include 150 GB di traffico dati, il tutto con 5G gratuito, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Questa offerta si rivolge esclusivamente a chi decide di passare a Very Mobile da determinati operatori. Nello specifico, possono aderire i clienti provenienti da Iliad o da altri operatori virtuali (MVNO).

Gli utenti di operatori principali come TIM, Vodafone e WindTre, invece, non rientrano tra i destinatari di questa promozione. Non bisogna dimenticare inoltre che questa soluzione nasconde un gran vantaggio: ci sono infatti due mesi gratuiti per chi la sceglie. In pratica, per chi attiva la tariffa, i primi due mesi saranno interamente coperti da Very Mobile, senza costi aggiuntivi.

Ecco cosa comprende nel dettaglio il piano:

150 GB di traffico dati, perfetti per lo streaming, la navigazione e l’uso quotidiano;

di traffico dati, perfetti per lo streaming, la navigazione e l’uso quotidiano; Accesso al 5G , incluso senza costi extra;

, incluso senza costi extra; Minuti illimitati verso numeri italiani, sia fissi che mobili;

verso numeri italiani, sia fissi che mobili; SMS senza limiti per rimanere sempre connessi.

La promozione sarà disponibile fino al 20 gennaio 2025, quindi c’è tempo per valutarla e scegliere di passare a Very Mobile con questa soluzione conveniente.

Grazie al prezzo fisso garantito, ai due mesi di servizio gratuito e al supporto del 5G, questa tariffa rappresenta una scelta ottimale per chi vuole ottenere il massimo senza spendere troppo.