Very Mobile introduce il 5G: offerte a partire da 5,99 euro al mese

Il gran numero di gestori ad oggi non fa altro che aumentare le possibilità per gli utenti di abbandonare situazioni complicate e scegliere qualcosa di ottimo. I virtuali sono diventati i più importanti di tutti, soprattutto per chi ama risparmiare avendo più contenuti. Very Mobile è la chiara dimostrazione di tutto ciò e ora si prepara anche ad una nuova introduzione.

L’azienda dal 25 novembre ha lanciato ufficialmente il supporto al 5G nelle sue offerte. Fino a questo momento, la navigazione era limitata al 4G, con una velocità massima di 30 Mbps, estendibile fino a 300 Mbps con l’opzione Very Full Speed al costo aggiuntivo di 0,99 euro al mese. Ora, grazie alla nuova funzionalità, la rete di quinta generazione è finalmente accessibile anche per i clienti Very Mobile.

Come funziona il 5G su Very Mobile

Nuovi clienti : le tariffe che partono da 5,99 euro al mese includono automaticamente il 5G fino al 19 dicembre 2024 . In seguito il 5G sarà disponibile solo nelle offerte da 9,99 euro al mese in su;

: le tariffe che partono da includono automaticamente il 5G fino al . In seguito il 5G sarà disponibile solo nelle offerte da in su; Già clienti: chi è già cliente può attivare l’opzione Very Full Speed 5G al costo di 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. L’attivazione è semplicissima: basta accedere all’app Very Mobile e aggiungere l’opzione al proprio piano.

Grazie al 5G, la velocità e la stabilità della connessione raggiungono nuovi livelli, ideali per streaming, gaming online e download veloci. L’opzione Very Full Speed 5G garantisce un’esperienza migliorata rispetto al 4G, mantenendo comunque prezzi competitivi.

Very Mobile sottolinea che tutte le sue offerte, già da settembre, sono garantite “per sempre”. Questo significa che i clienti non dovranno temere rimodulazioni o aumenti di prezzo imprevisti, rendendo l’introduzione del 5G ancora più interessante per chi cerca un servizio stabile e conveniente.

Come attivare il 5G

Se sei un nuovo cliente, scegli una tariffa compatibile durante l’acquisto. Se sei già cliente, puoi attivare il 5G tramite l’app Very Mobile. È un piccolo costo extra che apre la porta a una connettività più veloce e performante, ideale per chi vuole sfruttare al meglio il proprio smartphone.

La rete 5G di Very Mobile è ora una realtà, con un’offerta che punta sulla trasparenza e sulla flessibilità, mantenendo prezzi accessibili per tutti.