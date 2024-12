L’operatore telefonico italiano Iliad ha stupito tutti con una delle sue super offerte di rete mobile appartenenti alla gamma Iliad Flash. L’offerta in questione si chiama Iliad Flash 210 GB ed è stata resa disponibile qualche tempo fa proprio per celebrare le festività natalizie. Tuttavia, questa promozione terminerà a breve. Gli utenti avranno infatti poco più di 24 ore per poterla attivare sul proprio numero. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad Flash 210 GB, ultime ore per poter attivare la super offerta di Iliad

Tutti gli utenti interessati a passare ad Iliad avranno poche ore per poter attivare la super offerta mobile dell’operatore telefonico. Come già accennato in apertura, infatti, mancano soltanto circa 24 ore per poter attivare l’offerta mobile denominata Iliad Flash 210 GB. Quest’ultima ha stupito gli utenti per la sua elevata convenienza e per il bundle messo a disposizione.

In particolare, l’offerta include ogni mese fino a ben 210 GB di traffico dati. Questi sono inoltre validi per navigare anche con connettività 5G. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta in questione include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e anche sms illimitati, da inviare sempre verso tutti i numeri. Nonostante sia messo a disposizione questo bundle esagerato e ben 210 GB di traffico dati anche in 5G, il costo dell’offerta rimane comunque contenuto.

Gli utenti che decideranno di attivare l’offerta dovranno infatti pagare soltanto 9,99 euro al mese. È tuttavia richiesto un costo di attivazione pari a 9,99 euro. Come sempre detto da Iliad, anche il costo di questa offerta è per sempre, quindi non subirà variazioni nel tempo. L’offerta include poi anche 13 GB di traffico dati da utilizzare in roaming in Europa. Sono poi inclusi anche svariati servizi, tra cui Hotspot, Mi Richiami e la segretaria telefonica.

Insomma, a tutti coloro che intendono passare ad Iliad conviene affrettarsi per non perdere questa occasione.