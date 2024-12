Il Samsung Galaxy Tab A9 è a tutti gli effetti uno dei tablet dal miglior rapporto qualità/prezzo, prodotto che punta fortissimo sul cercare di offrire il massimo con il minimo sforzo, un dispositivo con ampio display da 8,7 pollici di diagonale, un TFT LCD che raggiunge una risoluzione in FullHD, mantenendo comunque cornici abbastanza marcate direttamente sui bordi.

Sotto il cofano è possibile trovare un processore MediaTek MT8781, octa-core che si affida ad una configurazione che prevede comunque 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (ad ogni modo espandibile con l’ausilio di una microSD). L’autonomia complessiva è decisamente valida e soddisfacente, data comunque la presenza di un componente da 5100mAh, che risulta essere più che discreto in termini di usabilità quotidiana, estendendo al massimo la possibilità di utilizzarlo anche per giorni, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Samsung Galaxy Tab A9 costa solo 110 euro su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9 non è mai costato così poco, la promozione attivata da Amazon abbassa la spesa del 41%, in questo modo l’utente si ritrova a poter risparmiare moltissimo sul listino di 189 euro. Nello specifico il valore finale dell’ordine, considerando comunque la variante 4/64GB, è di soli 110,99 euro, con consegna a domicilio entro pochi giorni e garanzia di 2 anni. Acquistatelo premendo questo link.

Reso disponibile sul mercato dal 2023, il prodotto presenta sistema operativo Android 13, con personalizzazione grafica One UI per tablet. Quest’ultima interfaccia è una delle più complete e funzionali tra quelle in circolazione, per la sua grande capacità di incrementare notevolmente la produttività generale dell’utente stesso, come ad esempio la suddivisione dello schermo in due parti per l’utilizzo contemporaneo di più applicazioni, solamente per citare un esempio di ciò che a tutti gli effetti è in grado di fare.