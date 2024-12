Su Amazon è stato attivato uno sconto decisamente interessante sull’acquisto di Motorola Moto G85, uno smartphone che risulta essere molto più economico di quanto avremmo mai preventivato, almeno in confronto a ciò che in genere, ed in passato, il mercato ha offerto.

Il dispositivo parte da dimensioni tutt’altro che impegnative, essendo di 161,91 x 73,06 x 7,59 millimetri di spessore, con un peso di 173 grammi, appoggiandosi ad un display da 6,67 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel, un P-OLED con refresh rate a 120Hz, ed anche una densità di pixel di 395 ppi, sempre con protezione Gorilla Glass 5. Nella parte posteriore è possibile trovare una coppia di sensori fotografici, capitanati dalla presenza di un componente da 50 megapixel, con apertura F1.79, ed un ultragrandangolare da 8 megapixel, con apertura F2.2.

Motorola Moto G85: occasione e prezzo basso su Amazon

Il prezzo di vendita di Motorola Moto G85 non potrebbe essere davvero più basso, dovete sapere infatti che questo prodotto avrebbe un listino di 329 euro, ma che nello stesso periodo l’azienda ha deciso di abbassarlo del 43%, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 189 euro, senza modifiche alla prestazioni generali o funzionalità. L’ordine può essere completato al seguente link.

Ciò che lo contraddistingue da altri dispositivi della stessa fascia di prezzo è anche il processore, un Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, più che valido octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, accoppiato con GPU Adreno 619, ed una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (compatibile con espansione per mezzo di una microSD fino a 1TB di ROM). La batteria, come era lecito immaginarsi nella fascia di prezzo, è da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire a godere delle prestazioni del prodotto per circa 2 giorni, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.