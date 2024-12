Solo 19 euro per l’acquisto delle Xiaomi Redmi Buds 5, cuffiette che fanno del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, riuscendo in questo modo a distinguersi e differenziarsi dalla massa, grazie alla fantastica promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi ultimi giorni dell’anno.

Il prodotto integra un driver dinamico da 12,4 millimetri, con cancellazione attiva del rumore ambientale, che permette all’utente di isolarsi alla perfezione dell’ambiente circostante, ed integrando anche una specifica davvero unica: la connessione doppio dispositivo. Più comunemente definita multipoint, permette di collegare contemporaneamente le cuffiette a due device, in modo da poter ricevere input da entrambi, senza doverle scollegare.

Amazon: lo sconto sulle Xiaomi Redmi Buds 5 è folle

Le Xiaomi Redmi Buds 5 possono essere vostre direttamente su Amazon con un risparmio assolutamente da sottolineare, quasi da primato, se considerate appunto che la spesa che l’utente si ritrova a sostenere per il loro acquisto equivale a soli 19,99 euro, rispetto ai 39,99 euro previsti originariamente di listino (con uno sconto del 50%). Ordinatele premendo qui.

La batteria, stando a quanto dichiarato dall’azienda, dovrebbe essere a lunga durata, infatti dovrebbe riuscire a garantire anche una settimana di utilizzo, prima di ricorrere alla presa a muro, sebbene dipenda tutto dal volume massimo selezionato. E’ presente la modalità trasparente, il che vi permette di accedere senza problemi a ciò che a tutti gli effetti vi circonda, con inoltre la semplice possibilità di utilizzo con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo iOS o Android, poco cambia. Il sistema di controllo si affida interamente ad un’area di sensibilità touch posta direttamente sulla superficie della cuffietta stessa, un sistema complessivamente molto diffuso e piacevole, anche se dalla resa non sempre precisissima (ma comunque discreto).