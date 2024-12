Un pericolo costante che mette a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti è rappresentato senza dubbio delle truffe online che circolano sul web, queste ultime sono rappresentate da costanti attacchi perpetrati dei truffatori nei confronti di vittime poco preparate con l’obiettivo di sottrarre loro informazioni sensibili molto importanti come l’identità o peggio ancora i codici di accesso bancari con conseguenze a dir poco gravi e irrecuperabili.

Queste truffe generalmente si palesano sotto forma di strani SMS o mail che arrivano senza nessun preavviso, ultimamente però i truffatori hanno scoperto una nuova via di accesso che risulta molto più pericolosa e purtroppo anche molto più redditizia, questi ultimi hanno infatti iniziato ad usare WhatsApp per diffondere i loro messaggi truffaldini dal momento che tramite questo social la platea di vittime raggiungibili diventa molto più ampia.

Tanti tantissimi utenti stanno iniziando a salirci infatti l’arrivo di strani messaggi nelle loro caselle WhatsApp che a prima vista sembrano privi di senso ma dietro i quali si cela un tentativo di truffa bello e buono, vediamo insieme i dettagli.

WhatsApp usato per le truffe

Generalmente questi messaggi truffaldine esordiscono sotto forma di una banale richiesta di tempo o attenzione, in caso di risposta però ne arriveranno altri che spacciandosi per una banale offerta di lavoro molto conveniente o peggio ancora per un ricatto, cercheranno di estorcere informazioni sensibili alla vittima, portandola a dichiararle con le sue stesse mani, alcuni elementi ci permettono di capire che si tratta di una truffa, in primis il numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune e che non condivide nessun tipo di gruppo con noi, dettagli ai quali bisogna aggiungere anche il paese di provenienza che spesso risulta davvero inaspettato.

Nel caso doveste ricevere un messaggio con tutte queste caratteristiche, sicuramente si tratta di una truffa e la cosa migliore da fare è quella di bloccare immediatamente il contatto e ovviamente di non rispondere per nessun motivo dal momento che in tal caso vi esporreste ulteriormente alla truffa in atto.