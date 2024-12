Uno dei provider italiani più famoso in circolazione e senza dubbio o mobile, quest’ultimo da quasi un decennio garantisce ai propri clienti un servizio decisamente ineccepibile caratterizzato da opzioni super convenienti e competitive dal momento che offrono tantissimi giga ad un prezzo decisamente accessibile, l’operatore in questione infatti fa del prezzo il proprio punto di forza, ma ultimamente anche della tecnologia offerta ai clienti un ulteriore step in più.

Recentemente infatti il provider ha attivato la connettività 5G del restare competitivo sul mercato e allo stesso tempo per garantire ai propri utenti il massimo della tecnologia attualmente disponibile con una velocità di connessione davvero eccezionale, ovviamente ciò ha portato all’arrivo sul catalogo di nuove promozioni ad hoc per sfruttare appieno le potenzialità della connessione di ultima generazione.

Le promo disponibili

Attualmente sul sito ufficiale del provider tinto di viola sono disponibili due promozioni che includono il 5G di default, la prima garantisce a 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS limitati, la seconda invece aumenta il numero di giga a 250 mantenendo i minuti e gli SMS illimitati, in questo caso il prezzo corrisponde a 11,99 € al mese.

Prima di procedere, però all’eventuale attivazione tenete in considerazione una condizione importante di accesso alle promo, queste ultime hanno infatti un costo di attivazione di 2,99 € ma solo per coloro che attivano un nuovo numero direttamente in o mobile oppure effettuano la portabilità del proprio numero da un operatore virtuale che deve essere presente in una lista di operatori supportati, altrimenti il costo salirà a ben 29,90 € vanificandone di fatto la convenienza.

Nel caso foste interessati, dunque sinceratevi di questo dettaglio dopodiché potete procedere tranquillamente all’attivazione online con pochi semplici passi nelle pagine ufficiali dedicate alle due promozioni, vi basterà seguire pochi passi semplici ed intuitivi e la promozione diventerà attiva in pochi giorni lavorativi.