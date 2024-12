Iliad ha tre offerte: ci sono fino a 250 GB in 5G per Natale

Iliad propone una gamma di offerte che combinano semplicità, convenienza e trasparenza, ideali sia per nuovi utenti che per chi è già cliente. Tra queste, spicca una promozione a tempo limitato, affiancata da soluzioni pensate per ogni esigenza.

Flash 210: promozione speciale fino al 31 dicembre

La Flash 210 è l’offerta del momento, disponibile fino alla fine di dicembre. Questo piano include:

210 GB di traffico dati in 5G ;

; Minuti e SMS senza limiti verso numeri nazionali.

Il tutto a un costo mensile di 9,99€, con il prezzo bloccato per sempre. La promozione è aperta sia ai nuovi clienti che agli utenti Iliad già attivi, a patto che questi ultimi abbiano una tariffa in corso con un costo inferiore a 9,99€.

Giga 120 e Giga 250: opzioni per tutte le esigenze

Oltre alla Flash 210, Iliad propone:

Giga 120 , che offre 120 GB in 4G , minuti e SMS illimitati a 7,99€ al mese ;

, che offre , minuti e SMS illimitati a ; Giga 250, pensata per chi vuole il massimo, con 250 GB in 5G e minuti/SMS senza limiti a 11,99€ al mese.

Entrambe le offerte garantiscono un prezzo fisso che non cambia nel tempo, senza costi aggiuntivi o vincoli nascosti.

Sconto sulla fibra ottica per chi spende almeno 9,99€

Sono diversi i vantaggi per chi sceglie un gestore come Iliad e lo dimostra anche la questione riguardante la fibra ottica in aggiunta con un’offerta mobile. Chi sottoscrive un piano Iliad da almeno 9,99€ al mese per smartphone, può attivare la fibra ottica per la casa al costo ridotto di 19,99€ al mese, invece dei soliti 24,99€. Questa soluzione permette di integrare una connessione veloce con una delle offerte mobili proposte. Ovviamente fin quando si avrà l’offerta mobile attiva, anche il prezzo della fibra ottica resterà invariato.

Le offerte Iliad continuano a rappresentare una soluzione affidabile per chi cerca tariffe senza sorprese e con tanti Giga inclusi. La Flash 210 è un’opzione particolarmente vantaggiosa per chi necessita di una connessione in 5G e può essere sottoscritta fino al 31 dicembre.