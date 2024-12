Il momento per acquistare il Samsung Galaxy S24+ è finalmente arrivato, tutto grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni, mettendo a disposizione uno dei prezzi più economici di sempre, sempre rapportandolo con il valore originario di listino del prodotto stesso.

A differenza della variante base, in questo caso il display raggiunge 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3088 pixel, è un Dynamic AMOLED 2X con un refresh rate a 120Hz, che prevede protezione Gorilla Glass Victus 2, appoggiandosi in egual misura su 16 milioni di colori. Le sue dimensioni sono di 158,5 x 75,9 x 7,7 millimetri, ed un peso complessivo di soli 196 grammi (è completamente impermeabile), il che ne facilita sicuramente la portabilità generale.

Amazon: lo sconto inaspettato su Galaxy S24+

Spendere relativamente poco sull’acquisto di Samsung Galaxy S24+ è davvero possibile, con la promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni, per mezzo della quale il consumatore si ritrova ad approfittare di uno sconto di quasi 300 euro sul valore originario di listino. Più precisamente parliamo di una spesa finale da sostenere pari a soli 900,27 euro, contro i 1189 euro previsti di listino. Collegatevi qui per acquistarlo.

Il comparto fotografico del dispositivo è ugualmente di ottimo livello, infatti è composto nella parte posteriore da tre sensori differenti tra loro: principale da 50 megapixel con apertura F1.8, ultragrandangolare da 12 megapixel con apertura F2.2, per finire con zoom ottico (teleobiettivo 3X) da 10 megapixel con apertura F2.4. La batteria è ad ogni modo un componente da 4900mAh, più che sufficiente per risultare facilmente utilizzabile per lunghe sessioni, senza dover ricorrere continuamente alla presa di corrente. Al momento attuale il prodotto è disponibile in svariate colorazioni che potrebbero presentare prezzi differenti tra loro.