Il noto nonché storico colosso del mondo dei videogiochi SEGA Sempre Intenzionato a lanciare una grande novità per quanto riguarda gli utenti amanti dei suoi titoli, sulla sempre crescente onda dei servizi online in abbonamento sembra che anche l’azienda giapponese stia valutando la possibilità di offrire, esattamente come le altre aziende concorrenti, quali Microsoft, Sony, Ubisoft e EA, un servizio in abbonamento ai propri utenti, a lasciarsi scappare qualche dettaglio è stato proprio il presidente dell’azienda nipponica che ha dichiarato qualche elemento ma non troppo.

Un’idea o qualcosa di più

La nota azienda giapponese ha valutato e sta valutando a detta del presidente l’idea di offrire un servizio in abbonamento, non c’è un progetto vero e proprio alla base però all’interno delle mura aziendali se ne sta parlando e si stanno valutando i pro e i contro di questa iniziativa, il concetto alla base è legato all’idea di sfruttare lo sterminato catalogo della nota azienda giapponese per poter offrire agli utenti un’esperienza super completa, in modo da poter restituire a SEGA lo smalto perduto che ha portato ai 250 licenziamenti effettuati nel corso dell’anno che a detta del presidente sono stati una decisione assolutamente sofferta ma indispensabile all’interno di un progetto più ampio di rinascita e di rivoluzione della struttura societaria stessa.

Di conseguenza possiamo aspettarci davvero qualunque cosa, ma allo stesso tempo si tratterebbe di una grande opportunità dal momento che sarebbe un’ottima opzione poter avere a disposizione l’intero catalogo storico della nota azienda di videogiochi, dal momento che i suoi titoli hanno scritto la storia del gaming, soprattutto ai suoi albori, L’unica cosa che rimane da fare è attendere il futuro per vedere se si tratterà di un’idea che prenderà vita o no, i presupposti ci sono tutti e tantissimi utenti ne sarebbero felici, viste la difficoltà di recuperare determinati titoli ormai troppo in là con gli anni.