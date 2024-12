Samsung ha stretto una collaborazione con SEGA per lanciare una serie di microSD ispirate al celebre franchise di Sonic the Hedgehog. La linea, denominata Sonic the Hedgehog PRO Plus, si distingue per un design esclusivo e colorato. Uno stile che rende omaggio ai personaggi principali della saga. Ogni taglio di memoria rappresenta un’icona del mondo di Sonic. Knuckles per la scheda da 128GB, Tails per quella da 256GB, Sonic per i 512GB e Shadow per il modello da 1TB.

Samsung: disponibilità e promozioni, quando e dove acquistare

Dal punto di vista tecnico, queste microSD offrono velocità di lettura e scrittura sequenziale di alto livello. Rispettivamente fino a 180MB/s e 130MB/s. Classificate come A2, sono perfette per numerosi utilizzi. Tra cui il gaming su console portatili come Nintendo Switch. La resistenza è un altro punto forte. Le schede sono impermeabili fino a 72 ore in acqua salata. Persino resistenti a temperature estreme, campi magnetici, raggi X e a cadute da 4,8m di altezza.

La nuova linea di microSD sarà disponibile a partire da gennaio 2025 nello shop ufficiale Samsung. Ma anche presso alcuni rivenditori selezionati negli Stati Uniti. I prezzi sono molto competitivi. La versione da 128GB costerà 23,99 dollari, quella da 256GB 36,99. Mentre i modelli da 512GB e 1TB saranno disponibili rispettivamente a 68,99 e 125,99 dollari.

Samsung ha poi annunciato una promozione esclusiva per chi si registra sul proprio sito ufficiale. Sarà infatti possibile ottenere uno sconto del 30% e ricevere una notifica non appena le microSD saranno disponibili all’acquisto. Al momento però non è chiaro se le schede arriveranno anche al di fuori del mercato americano. I fan europei e asiatici restano quindi in attesa di ulteriori dettagli.

Insomma, con questa linea, Samsung non solo propone un prodotto tecnologicamente avanzato ma celebra anche un’icona della cultura pop come Sonic. Tra design unico e alte prestazioni, queste microSD promettono di conquistare i fan della saga ma soprattutto chi cerca affidabilità e velocità imbattibili.