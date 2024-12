Da sabato 21 dicembre 2024, WindTre lancia un aggiornamento al suo portafoglio di offerte mobile nei negozi aderenti. Tra le novità principali vi è l’introduzione delle tariffe GO 150 S 5G e GO150S-5G Easy Pay, disponibili a soli 6,99€ al mese. Queste offerte sono pensate per i clienti che effettuano la portabilità del numero da operatori virtuali. Tra cui Tiscali, Optima, Spusu e Welcome Italia.

WindTre: promozioni natalizie e altre opzioni GO

Le due versioni includono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 150GB di traffico dati in 5G. La differenza sta nella modalità di pagamento. In quanto mentre la versione standard addebita il costo sul credito residuo, l’opzione Easy Pay prevede il pagamento tramite un metodo automatico. Entrambe hanno un costo di attivazione gratuito, ma dal 21 dicembre il prezzo della nuova SIM sarà di 10€. Le offerte sono disponibili fino a nuova comunicazione e si inseriscono nella strategia di WindTre per rafforzare la propria presenza sul mercato mobile.

Accanto alle nuove tariffe GO 150 S 5G, è disponibile per le festività la GO150 Xmas Edition 5G EasyPay, attivabile fino all’8 gennaio 2025. Questa promo è riservata a chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore. Essa offre minuti illimitati, 50 SMS e 150GB in 5G a 9,99€ al mese, senza costi di attivazione. Restano poi attive le offerte GO Unlimited 100 e GO-Unlimited 100 Easy Pay. Le quali combinano 100GB alla massima velocità con internet illimitato a 10Mbps una volta superata la soglia, a partire da 9,99€ al mese.

Insomma, WindTre continua a garantire ai propri clienti l’accesso al 5G in aree coperte dalla rete. La sua linea infatti raggiunge attualmente il 97,10% della popolazione. Grazie a queste novità, il marchio consolida il suo impegno nel proporre tariffe competitive e diversificate. Continuando a mantenere un’attenzione particolare alle esigenze di coloro che desiderano unire qualità e convenienza. Il tutto ad un prezzo davvero competitivo.