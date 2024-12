Audi compie un passo avanti nella mobilità elettrica con l’e-tron trip planner. Uno strumento che rende i viaggi più semplici e sostenibili. Disponibile sulla nuova Q6 e-tron e sull’intera serie BEV, calcola automaticamente le soste necessarie per la ricarica durante il viaggio. Integrato nel sistema multimediale MMI e nell’app myAudi, tiene conto di molteplici variabili come traffico, meteo e topografia. Questa tecnologia però non si limita solo a indicare le stazioni disponibili. Ma suggerisce anche quelle più adatte, dando priorità alle infrastrutture HPC (High Power Charging).

Audi: tecnologia avanzata per un’esperienza senza stress

In più il navigatore consente di personalizzare la strategia di ricarica. Gli utenti possono infatti scegliere il livello minimo di carica residua per iniziare una sosta oppure impostare la carica desiderata al termine del viaggio. Per chi sottoscrive l’abbonamento Audi charging plus, il risparmio può raggiungere il 30% rispetto alle tariffe standard. Questa flessibilità è particolarmente utile per chi percorre lunghe distanze o affronta tratte con infrastrutture di ricarica limitate.

Un elemento unico del sistema è la gestione termica della batteria. Nei modelli più recenti, come l’Audi Q6 e-tron, il veicolo precondiziona l’accumulatore prima delle soste di ricarica. Quindi, in inverno lo riscalda per migliorarne l’efficienza, mentre in estate lo raffredda per accelerare i tempi di rigenerazione. Tale approccio consente di ottenere fino a 260Km di autonomia in appena dieci minuti.

Dal 2019, anno del lancio del primo modello full electric Audi, il brand ha costruito un ecosistema integrato. Tra le risorse più rilevanti vi sono il network Audi-charging. Quest’ ultimo conta oltre 700mila punti di ricarica in Europa, e collaborazioni con fornitori come IONITY ed Ewiva. Insomma, con soluzioni innovative e un’offerta accessibile, Audi punta a eliminare le barriere della mobilità elettrica, rendendo l’esperienza di guida molto più fluida e intuitiva.

Grazie all’e-tron trip planner, l’ azienda offre così più di un sistema di navigazione. Ma un vero e proprio alleato essenziale per chi sceglie la mobilità elettrica, garantendo viaggi senza preoccupazioni, a prescindere dalle condizioni ambientali o logistiche.