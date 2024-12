Il lancio del nuovo OnePlus Open 2, inizialmente previsto per i primi mesi del 2025, è stato rimandato. L’informatore Sanju Choudhary ha confermato che il dispositivo non sarà disponibile nel primo trimestre dell’anno. Ma arriverà solo nella seconda metà del 2025. Non sono stati però forniti ulteriori dettagli tecnici. Il ritardo però potrebbe influire notevolmente sulle strategie di mercato del brand.

Samsung Fold 7: il rivale più temuto per OnePlus

Questo slittamento rappresenta una sfida importante per OnePlus. L’ azienda deve infatti affrontare un settore altamente competitivo. Gli appassionati attendono con curiosità di scoprire quali innovazioni saranno introdotte per contrastare la concorrenza. Si vocifera che l’Open 2 potrebbe proporre miglioramenti importanti. Tra cui una nuova cerniera, un comparto fotografico avanzato e una batteria d’eccellenza. Ad ogni modo, l’assenza di certezze lascia spazio a dubbi su quanto il brand possa realmente innovare e sorprendere il mercato.

Il rinvio del OnePlusOpen2 potrebbe portarlo a scontrarsi direttamente con il Galaxy Fold 7 di Samsung, previsto per il 2025. Questo confronto potrebbe essere rischioso per OnePlus, considerando che Samsung è leader indiscusso del settore. Nonostante negli ultimi anni la serie Z Fold non abbia introdotto cambiamenti radicali, il Fold7 è atteso come un modello rivoluzionario. Le prime indiscrezioni suggeriscono importanti miglioramenti hardware, derivati dall’edizione speciale Fold6. Oltre che un consolidamento delle già avanzate capacità software di Samsung.

La competizione con il Fold 7 pone OnePlus di fronte a un bivio. Deve distinguersi con caratteristiche uniche e una strategia di lancio impeccabile. Una struttura originale e un comparto tecnico di alta gamma potrebbero rivelarsi essenziali per catturare l’attenzione del pubblico. Ad ogni modo, il vantaggio tecnologico e commerciale di Samsung potrebbe mettere in difficoltà l’Open 2, anche se dotato di innovazioni rilevanti. Il mercato dei dispositivi pieghevoli si prepara così a un 2025 carico di sfide, con due colossi pronti a contendersi il primato. Sarà il Fold 7 a dominare la scena o l’Open 2 riuscirà a emergere come alternativa convincente?