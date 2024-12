Per quanto riguarda il mondo della tecnologia, nonostante l’incredibile boom negli ultimi tempi dell’intelligenza artificiale che ha rinvigorito il mercato sotto ogni punto di vista, c’è un ramo di quest’ultimo che invece sta soffrendo e non ha proprio pace, stiamo parlando del mondo dell’hi-fi, un mondo sempre meno considerato dai consumatori e le cui aziende sono quasi costantemente in rosso, l’ultima novità in arrivo per quanto riguarda questo ramo della tecnologia riguarda l’acquisizione completa di grandi colossi da parte di Gentex.

Un’acquisizione per un nuovo inizio

Gentex ha dunque acquisito completamente Voxx e di conseguenza anche le due realtà Onkyo e Klipsch, I quali sono dei marchi di altissimo livello per quanto riguarda l’alta fedeltà e l’elettronica di consumo per quanto riguarda il mondo dell’audio, la società che però ha acquisito questi marchi e soprattutto impegnata nel mondo dell’automotive, quindi è più che lecito aspettarsi qualcosa di nuovo per quanto riguarda l’automotive e la qualità dell’audio presenta all’interno delle vetture, molte tecnologie dei due marchi possono infatti risultare interessanti agli occhi dell’azienda che potrebbe sfruttare i loro know how Per migliorare in modo importante la qualità dell’audio all’interno dei prodotti automotive.

Si tratta dunque di un cambiamento importante che colpisce gli appassionati di questa sfera della tecnologia, dal momento che l’azienda Onkyo due anni fa aveva annunciato importanti novità dal sapore di rinascita, ma poi è praticamente scomparsa dal mercato, a dirla tutta anche un’altra grande realtà non dà più segnali di vita, stiamo parlando di Pioneer, che da sempre a rappresentato una certezza per quanto riguarda l’ascolto audio di livello altissimo.

Non rimane dunque che attendere per vedere gli effetti di questa acquisizione e i possibili risultati che l’unione dei due mondi potrebbe offrire agli utenti clienti, ovviamente di Gentex, sicuramente qualcosa cambierà e potremmo assistere all’arrivo di nuovi prodotti nel settore automotive.