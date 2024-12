Samsung è pronta a migliorare l’ergonomia dei suoi pieghevoli di punta. Secondo Ross Young di DSCC, il futuro Galaxy Z Fold7 adotterà infatti le proporzioni meno allungate del recente Z Fold Special Edition. Rendendo così l’esperienza d’uso molto più confortevole, specialmente a telefono chiuso. Il display esterno del Fold7 dovrebbe raggiungere i 6,5 pollici, un netto miglioramento rispetto ai 6,3”. Anche il display interno potrebbe passare dagli attuali 7,6” a 8, seguendo il formato già testato sul modello SE, per offrire una visione più immersiva.

Galaxy Z Flip7: nuove dimensioni per il pieghevole a conchiglia

Queste modifiche rappresentano un’evoluzione importante per la linea Fold, non solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale. Anche se mancano ancora dettagli sulla scheda tecnica completa, gli esperti prevedono un lancio per la prossima estate. Dunque in linea con la tradizione della serie. A tal proposito, Ross Young, noto per le sue analisi sui pannelli, ritiene che il formato introdotto dal Fold SE diventerà un nuovo standard per gli smartphone pieghevoli Samsung.

Anche il Galaxy Z Flip7 si prepara a crescere. Le indiscrezioni suggeriscono un aumento delle dimensioni del display interno. Quest’ ultimo infatti passerà da 6,7” a 6,85”, mentre quello esterno arriverà a circa 4” dai precedenti 3,4. Questi cambiamenti mirano a rendere il pieghevole a conchiglia ancora più versatile e adatto ad un utilizzo quotidiano più dinamico.

Il 2024 potrebbe portare un’ulteriore sorpresa per la linea Flip. Si presume infatti che vi sarà l’introduzione di un modello FE, più accessibile economicamente. Entrambi i dispositivi, il Flip7 e Flip7-FE, dovrebbero adottare chip Exynos, con una possibile distinzione tra l’innovativo Exynos2500 e il più diffuso Exynos2400 presente sui Galaxy S24. Insomma, con queste novità, Samsung non solo rafforza la sua leadership nei pieghevoli ma amplia anche la scelta per soddisfare un pubblico sempre più diversificato. Cosa fondamentale soprattutto in un mercato in continua evoluzione come è quello attuale.