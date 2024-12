OnePlus si prepara a lanciare la generazione numero 3 del suo smartwatch, il OnePlus Watch 3, previsto per i primi 3 mesi del nuovo anno, del 2025. Secondo una recente indiscrezione, il nuovo dispositivo porterà miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, tra cui una corona digitale rotante, finalmente funzionale alla navigazione, e nuove tecnologie per il monitoraggio della salute.

Ecco ciò che sappiamo

Il design del OnePlus Watch 3 rimarrà in linea con il modello precedente, ma la vera novità sarà l’aggiunta di una corona digitale interattiva. Questa modifica risolverebbe una delle maggiori critiche mosse al OnePlus Watch 2, la cui corona era solo estetica e non funzionale. Con il nuovo modello, la corona dovrebbe integrarsi pienamente nell’interfaccia utente, offrendo una navigazione più fluida.

Tra le altre novità, inoltre, OnePlus Watch 3 includerà un sensore di frequenza cardiaca migliorato con supporto ECG e, potenzialmente, la connettività LTE, rendendolo ancora più versatile.

OnePlus Watch 3 sarà composto con il processore Snapdragon W5 Gen 1, accompagnato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Una caratteristica interessante sarà la capacità di utilizzare un sistema operativo RTOS accanto a Wear OS, per migliorare la durata della batteria. Il dispositivo avrà una batteria di almeno 500 mAh, con alcuni rumor che suggeriscono una capacità ancora maggiore, puntando su un’autonomia eccellente.

In termini di software, invece, il nuovo smartwatch utilizzerà Wear OS 5, che, salvo sorprese, dovrebbe arrivare anche sui modelli precedenti, come il Watch 2 e il 2R.

Il lancio del OnePlus Watch 3 è atteso nel primo trimestre del 2025. Sebbene il prossimo 7 gennaio sia già stato fissato per l’annuncio della serie OnePlus 13: seppure molto probabile, non ci sono ancora conferme che lo smartwatch verrà presentato insieme ai nuovi smartphone. Riguardo al prezzo, bisogna ricordare che il OnePlus Watch 2 al lancio veniva proposto a 249€. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo, delle novità davvero interessanti per tutto il mondo OnePlus nello specifico, insomma, un upgrade davvero notevole.