Il team di iFixit ha smontato un DJI Neo per valutare i punti di forza e di debolezza in relazione all’assemblaggio di questo drone. Considerando che il device è stato definito come “il miglior drone da 200 dollari mai realizzato” da Steve Dent di Engadget, lo smontaggio assume un particolare rilievo.

Il motivo di tanta attenzione da parte di iFixit risiede nella natura del DJI Neo. Si tratta di un drone leggero e facile da usare, ma privo di un sistema dedicato al rilevamento degli ostacoli. Questa condizione lo rende particolarmente soggetto a possibili incidenti dovuto agli errori umani.

Per questo, in caso di danni, gli esperti vogliono stabilire se il drone può rompersi facilmente e quanto è complicato eseguire riparazioni. Purtroppo, possiamo fornire già un indizio sul verdetto. Il team di iFixit ha sancito che procedere con le riparazioni fai da te non è semplice.

Il DJI Neo è facile da riparare secondo iFixit ma la casa madre blocca alcune delle riparazioni fai da te più complesse

Il teardown ha messo in evidenza che la sostituzione delle eliche e della batteria, elementi particolarmente soggetti ad usura, è piuttosto semplice. In linea di massima, quasi tutte le componenti interne sono facilmente raggiungibili e riparabili.

Tuttavia, ci sono alcuni elementi cruciali del drone che non è possibile sostituire senza i kit e i software ufficiali DJI. In particolare, il motore brushless della fotocamera o il sensore della fotocamera necessitano di software di calibrazione dedicati che sono disponibili solo presso i centri di riparazione ufficiali.

Questo comporta l’impossibilita di utilizzare un drone riparato in autonomia senza il supporto dei canali di assistenza dedicati. Dopo la sostituzione è necessario calibrare le componenti, altrimenti il drone sarà inutilizzabile.

Si tratta di un vero peccato se si considera che lo smontaggio è generalmente semplice in quanto DJI ha voluto rendere il packaging modulare e quindi facilmente sostituibile. Le eliche e la batteria sono le componenti maggiormente soggetti ad usura e sono anche quelli più semplici da sostituire. Tuttavia, se anche la fotocamera dovesse rovinarsi, l’alternativa è solo l’assistenza ufficiale.