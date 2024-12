Ufficiale il lancio del Honor Magic7 RSR Porsche Design, uno smartphone di fascia alta basato sul già apprezzato Magic7 Pro, condito da caratteristiche che rafforzano la sua posizione tra i dispositivi di lusso.

Ecco le novità

Il design esclusivo si compone con specifiche tecniche di altissimo livello, partendo dall’hardware. La configurazione delle fotocamere comprende un sistema triplo sul retro: un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 200MP per i ritratti e una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP.

Honor ha, in aggiunta, integrato un avanzato sistema LiDAR con 1.200 punti per il teleobiettivo periscopico, migliorando significativamente la stabilizzazione video a 60 fps, una tecnologia già vista sul Magic6 RSR. Per i selfie e il riconoscimento facciale, la parte frontale offre una fotocamera da 50MP insieme a un sensore 3D, ideale per effetti di profondità avanzati.

Il display da 6,8″ LTPO OLED, inoltre, supporta un miliardo di colori e offre una risoluzione Full HD+ con una luminosità di picco di 5.000 nits. La protezione del pannello è garantita da un vetro con una resistenza dieci volte superiore rispetto agli standard convenzionali contro graffi e cadute. Poi, per ciò che riguarda le impronte digitali sotto al display è ora di tipo ultrasonico, migliorando rispetto alle soluzioni ottiche precedenti. Il software è basato su MagicOS 9.0, che integra funzioni avanzate di intelligenza artificiale come un assistente virtuale, traduzioni automatiche e riduzione del rumore bidirezionale nelle chiamate.

La batteria da 5.850 mAh supporta la ricarica rapida a 100W con cavo e 80W wireless. Honor ha incluso il chip E2, progettato per ottimizzare l’efficienza di ricarica e prolungare la durata della batteria. Il Magic7 RSR include Bluetooth 5.4, Wi-Fi di ultima generazione e il chip custom Honor C2, che garantisce un’ottima gestione delle bande 5G e un passaggio fluido tra rete cellulare e Wi-Fi.

Lo smartphone è certificato IP69 per la resistenza a polvere e acqua e include doppio slot SIM nano, NFC, sensore a infrarossi e audio stereo. Le colorazioni disponibili sono Provence Purple e Agate Ash, ispirate rispettivamente alla Porsche Taycan 4S e alla Porsche 911.

Il prezzo

I prezzi in Cina partono da 7.999 CNY, all’incirca 1.050 euro per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, fino a 8.999 CNY, qui si aggira intorno ai 1.185 euro per il modello con 24 GB di RAM e 1 TB di storage.