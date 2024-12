OnePlus si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartwatch. Grazie al lancio del nuovo modello Watch 3. Secondo le anticipazioni trapelate, suddetto dispositivo promette di apportare importanti cambiamenti rispetto ai predecessori. Ciò introducendo un mix di innovazioni tecniche e miglioramenti di design che lo renderanno un’opzione di rilievo per gli appassionati.

OnePlus Watch 3: le novità introdotte

La caratteristica che cattura immediatamente l’attenzione è l’introduzione di una corona digitale. Quest’ultima è posta sulla destra della cassa. Suddetta soluzione consentirà una navigazione più precisa e intuitiva tra i menu. La corona rappresenta un aggiornamento significativo, pensato per migliorare l’ergonomia e offrire un’interazione più naturale con l’interfaccia.

L’OnePlus Watch 3 si distingue anche per i suoi progressi nel monitoraggio della salute. Sarà dotato di un nuovo sensore cardiaco avanzato. Quest’ultimo offre ai suoi utenti la registrazione di un elettrocardiogramma. È importante sottolineare che tale opzione potrebbe non essere disponibile in ogni luogo. Ciò a causa di normative locali. Ma rappresenta comunque un grande passo avanti per l’ecosistema OnePlus.

Tra le novità più attese figura anche una possibile variante con connettività LTE. Tale upgrade permetterebbe agli utenti di rimanere connessi anche senza lo smartphone. A livello hardware, lo smartwatch sarà equipaggiato con il potente processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna. La batteria, con una capacità di almeno 500 mAh, dovrebbe garantire un’autonomia eccellente. Supportata dal doppio sistema operativo Wear OS 5.0 e RTOS.

Dal punto di vista della sua estetica, il OnePlus Watch 3 riprenderà lo stile classico della cassa rotonda. Saranno però presenti alcune modifiche per integrare la nuova corona digitale. I render trapelati mostrano un dispositivo elegante e moderno, che conserva l’identità del brand ma con dettagli migliorati. Con il suo mix di tecnologia avanzata, design curato e nuove funzionalità, l’OnePlus Watch 3 si preannuncia come uno degli smartwatch più interessanti in arrivo del 2025.