La prossima gamma di smartphone top di gamma realizzata da Huawei andrà a sostituire la famiglia Pura 70. Possiamo immaginare che i futuri flagship prenderanno il nome di Pura 80 per proseguire la serie.

Considerando che il lancio è avvenuto lo scorso aprile, la nuova generazione sarà presentata in primavera del prossimo anno. Il dispositivo che più di tutti incarnerà i miglioramenti messi a punto da Huawei sarà il Pura 80 Ultra.

Secondo alcuni nuovi report provenienti dalla Cina, il Pura 80 Ultra si configura come un cameraphone di altissimo livello. Huawei doterà il proprio top di gamma di tutte le novità tecniche per quanto riguarda il comparto fotografico.

Huawei sta lavorando allo sviluppo del nuovo flagship Pura 80 Ultra che si preannuncia un vero e proprio cameraphone senza rivali

Stando a quanto emerso, il device sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 50 MP. Il sensore scelto per questa ottica avrà dimensioni di 1 pollice e sarà dotato di un’apertura variabile. Questa scelta consentirà al device di scattare foto in ogni condizione di illuminazione e dalla qualità elevatissima.

Passando alla seconda ottica presente su Huawei Pura 80 Ultra, le indiscrezioni indicano la presenza di una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP. Infine, il comparto fotografico del device sarà completato da uno zoom periscopico da 1/1,3 pollici che l’azienda definisce “super large“.

Ricordiamo che, al momento, Huawei non ha confermato in via ufficiale nessuna informazione in merito al lancio del Pura 80 Ultra o degli altri smartphone della famiglia. Queste informazioni sono frutto di indiscrezioni provenienti da fonti vicine all’azienda e relative ai dispositivi attualmente in test. Solo quando partirà la produzione di massa, sarà possibile avere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche definitive del dispositivo.

Tuttavia, ricordiamo che con ogni generazione, Huawei ha sempre voluto alzare l’asticella delle prestazioni in campo fotografico e la famiglia Pura 80 non sarà da meno. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.