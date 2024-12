Il lancio della nuova famiglia di smartphone top di gamma realizzati da Huawei è molto vicino. La serie Pura 80 prenderà il posto dei flagship presentati la scorsa primavera ma le informazioni disponibili su questi device sono ancora molto frammentate.

Per fortuna, stanno emergendo nuovi leak che consentono di scoprire qualche dettaglio in più sui successori dei Pura 70. I prossimi dispositivi di riferimento per Huawei sono stati oggetto di una fuga di notizie che ha permesso di conoscere meglio la fotocamera posteriore e il display.

Il noto informatore Smart Pikachu ha condiviso sul proprio account Weibo, il social network cinese, alcuni dettagli molto interessanti. Almeno un device appartenente alla famiglia Pura 80 sarà caratterizzato da un pannello frontale piatto che avrà una diagonale di 6.6 pollici.

Huawei Pura 80 inizia a far parlare di sé, i nuovi flagship del brand cinese avranno un comparto fotografico rinnovato

Possiamo immaginare che il dispositivo in questione potrebbe essere la variante base dell’intera famiglia, con i modelli Pro e Ultra dotati di un display differente. Questa ipotesi è confermata da quanto fatto da Huawei con la precedente generazione.

Sui Pura 70, il modello base era dotato di un pannello da 6.6 pollici mentre le versioni Pro e Ultra potevano contare su un display da 6.8 pollici. Il produttore cinese potrebbe mantenere questa suddivisione per sottolineare il divario tra i vari modelli.

Passando al comparto fotografico, invece, Huawei potrebbe rivoluzionare le ottiche introducendo un nuovo sensore principale e un teleobiettivo di nuova generazione. In questo modo, l’azienda andrà a migliorare la resa delle foto e dei video ottenuti con lo smartphone alzando ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

La famiglia Pura 80 non ha ancora una data ufficiale di lancio, ma il leak indica che la serie sarà annunciata nel secondo trimestre del 2025. Si tratta di una previsione in linea con la precedente generazione; quindi, non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.