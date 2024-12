Se hai un contratto con Tim, WindTre, Kena o Very, Vodafone propone un’interessante offerta al costo di 11,99 euro al mese, riservata esclusivamente a chi decide di passare al suo servizio mantenendo il proprio numero. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se la richiesta viene effettuata online, garantendo un notevole risparmio.

La nuova proposta di Vodafone

La proposta include 150 Giga di traffico dati in rete 5G, a condizione di optare per l’addebito su carta di credito o conto corrente. Questo dettaglio consente di accedere a 50 Giga aggiuntivi rispetto all’offerta base di 100 Giga. Per usufruire della connessione 5G è necessario disporre di un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dalla rete Vodafone 5G, con ulteriori informazioni disponibili sul sito ufficiale.

L’offerta garantisce anche minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali, con l’applicazione di specifiche condizioni che regolano un uso corretto e lecito del servizio. I clienti possono inoltre utilizzare 15,1 Giga del proprio pacchetto dati mentre si trovano in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento mensile.

Un altro vantaggio significativo è il prezzo bloccato per 24 mesi. Vodafone assicura che non ci saranno aumenti o modifiche unilaterali al costo mensile, purché il pagamento avvenga tramite carta di credito o conto corrente. Inoltre, scegliendo l’addebito automatico, è possibile evitare il problema del credito insufficiente: il sistema ricarica automaticamente 5 euro ogni volta che il saldo scende sotto questa soglia.

Il piano tariffario associato, Vodafone 25 New, comprende servizi aggiuntivi come Smart Passport 2.0 per chi viaggia all’estero, la ricevuta di ritorno degli SMS, continuità di servizio in caso di credito insufficiente e l’accesso a funzioni come segreteria telefonica e notifiche di chiamate perse.

L’offerta è attivabile solo online, rendendo l’intero processo rapido e conveniente per chi desidera approfittare di questa promozione esclusiva.