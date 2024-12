Uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Xiaomi sarà a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Turbo 4 e sappiamo che quest’ultimo sarà distribuito in veste ufficiale anche su altri mercati al di fuori della Cina con il nome di Poco X7 Pro. Il suo debutto ufficiale è davvero imminente. Nonostante questo, lo smartphone è stato avvistato ancora in rete sul portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Redmi Turbo 4 in arrivo, nuovi avvistamenti sul portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench uno dei prossimi smartphone di casa Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Turbo 4. Sapevamo da tempo che quest’ultimo sarebbe stato uno dei primi a poter vantare la presenza di un processore inedito e ora abbiamo avuto la conferma.

I benchmark appena pubblicati su Geekbench, infatti, ci hanno confermato a bordo la presenza dell’inedito processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8400. Il modello testato sul sito può contare su un taglio di memoria con 16 GB di memoria RAM. Il portale in questione ha inoltre rivelato la versione del software che troveremo a bordo. Il sistema operativo installato sul device sarà infatti l’ultima release di casa Google, cioè Android 15.

Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone è riuscito a totalizzare 1642 punti in single core e 6056 punti in multi core. Insomma, già da queste specifiche possiamo immaginare che il nuovo Redmi Turbo 4 sarà davvero prestante. Ricordiamo che quest’ultimo arriverà anche presso vari mercati con il nome di Poco X7 Pro. Tra le altre caratteristiche, sappiamo che lo smartphone vanterà la presenza di un ampio display con tecnologia OLED con una elevata risoluzione pari a 1.5K. Non mancherà nemmeno una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo pari a 120Hz.