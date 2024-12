Dopo il successo sul mercato cinese, HONOR si prepara a lanciare la serie Magic7 a livello internazionale. Tra le novità più attese vi sono i modelli Magic7 Lite e Magic7Pro. Entrambi destinati a conquistare il pubblico europeo con un mix di innovazione e design. Secondo le ultime indiscrezioni, il Magic7Lite arriverà nella configurazione 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. In più è disponibile nei colori nero e viola, a un prezzo di circa 377€. Il Magic7 Pro, invece, sarà proposto nella versione con 12GB di RAM e512GB di memoria interna, nei colori nero e grigio, al prezzo di circa 1.226€. Mentre un modello intermedio, il Magic7Standard, non è stato ancora confermato.

HONOR: specifiche tecniche, eccellenza e innovazione

La grande differenza di prezzo però tra le versioni elite e Pro lascia ipotizzare che HONOR possa introdurre una variante intermedia per completare l’offerta. Il debutto ufficiale della serie Magic7 in Europa è previsto per l’inizio del 2025, con il Magic7Pro disponibile in Italia già a gennaio.

Ma diamo uno sguardo più dettagliato. Il Magic7Lite si distingue per un displayOLED da 6,78″ con risoluzione 2700x1224pixel. Oltre che una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il processore Snapdragon 6 Gen 1 alimenta il dispositivo, supportato da 8GB di RAM e una batteria da 6.600mAh. Sul fronte fotografico, offre un sensore principale da 108MP con stabilizzazione ottica e una fotocamera anteriore da 16MP. Il sistema operativo sarà il Magic OS 8.0, basato su Android 14.

Il Magic7 Pro, invece, punta sulla fascia alta con un display OLED da 6,8″. Una risoluzione 2800×1280 px e supporto Dolby Vision. Monta il potente Snapdragon8 Elite, accompagnato da 12GB di RAM e una batteria da 5.850mAh con ricarica rapida. La parte fotografica include un teleobiettivo da 200MP e una fotocamera frontale da 50MP. Il MagicOS9, basato su Android15, completa l’offerta di questo device il certificato IP68/IP69, per la protezione contro urti, polvere e acqua.