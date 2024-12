Uno tra provider telefonici più famoso nella nostra penisola è senza alcun dubbio ho mobile, quest’ultimo da quasi un decennio offre ai propri utenti un catalogo di offerta davvero variegato e caratterizzato da promozioni convenienti e competitive grazie all’elevato numero di giga ma allo stesso tempo a prezzi decisamente interessanti.

Il provider in questione, ovviamente ogni mese aggiorna il proprio catalogo di offerte garantendo all’utenza tutto il necessario per un’esperienza d’uso sempre al passo coi tempi e con costi competitivi, ovviamente includendo tutte le tecnologie più aggiornate attualmente disponibili nel mercato della telefonia, non a caso quest’estate l’operatore ha anche attivato la connettività 5G per consentire ai propri utenti di sfruttare la massima velocità disponibile attualmente nel mondo della telefonia di consumo.

Tre offerte per fare tutti contenti

Ecco dunque che sul suo sito ufficiale sono disponibili tre offerte pensate per accontentare ogni fascia di utenza e le esigenze di tutti i clienti, la prima offerta parte da un prezzo di 6,99 € e offre 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati, la seconda promozione invece a 8,99 € al mese permette di usufruire di 200 GB di traffico dati in 4G sempre con minuti ed SMS illimitati, in ultimo abbiamo la promo a 9,99 € al mese che offre sempre 200 GB di traffico dati, ma questa volta in connettività 5G mantenendo inalterati i minuti e gli SMS.

Le promozioni in questione hanno un costo di attivazione pari a 2,99 € ma solo per i nuovi clienti e per coloro che effettuano la portabilità del numero presso l’operatore viola, in caso contrario se l’operatore di provenienza non dovesse essere tra quelli presenti nella lista ufficiale, il costo di attivazione salirà a 29,90 €, in ogni caso, quest’ultimo include il costo della Sim e il costo dell’attivazione della promozione stesso, se siete interessati dunque assicuratevi di rispettare queste caratteristiche per non pagare il costo maggiorato.