Il Samsung Galaxy A35 non è mai costato così poco su Amazon, la nuova promozione attivata in questi giorni è una delle migliori in circolazione, per la sua capacità di mettere a disposizione del consumatore finale un risparmio che vada ben oltre il classico sconto natalizio.

Lo smartphone si contraddistingue per la presenza di dimensioni tutt’altro che elevate, se considerate che a tutti gli effetti raggiungono 161,7 x 78 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di soli 209 grammi. E’ un prodotto estremamente maneggevole, ha al proprio interno un processore Samsung Exynos 1380, un octa-core con frequenza di clock fissata a 2,4GHz, oltre ad una GPU Mali-G68 MP5, che viene affiancata dalla presenza di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1TB.

Aprite subito il link diretto al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove si possono trovare i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte esclusive.

Amazon è fuori di testa con questo sconto speciale

Spendere così poco sull’acquisto di un dispositivo Samsung non l’avremmo mai pensato, o sperato, infatti gli utenti che vogliono acquistare un Samsung Galaxy A35 non devono fare altro che collegarsi a questo link, e versare un contributo definitivo di soli 287 euro.

A far capolino sulla testa del dispositivo troviamo un display da 6,6 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, con densità di 390 ppi e tecnologia Super AMOLED a rendere l’esperienza ancora più immersiva e di qualità (ricordandosi che comunque troviamo un refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità). Assolutamente interessante è anche il comparto fotografico, composto da 3 sensori nella parte posteriore, con il principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed un effetto bokeh da 5 megapixel. La batteria è un componente da 5000mAh, che supporta ricarica rapida ed una buonissima autonomia generale per un utilizzo sul lungo periodo.