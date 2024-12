Per questo nuovo anno l’operatore telefonico virtuale Very Mobile stupirà tutti con la sua fantastica proposta. Già da fine dicembre 2024, infatti, l’operatore sta proponendo sul proprio sito l’attivazione di numerose offerte di rete mobile. Questa volta, in particolare, le offerte in questione supporteranno anche la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Si tratta, come da tradizione dell’operatore, di offerte estremamente convenienti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, super catalogo di offerte mobile favolose anche in 5G

Per la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo una valanga di offerte di rete mobile strepitose. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno accedere a tante promo a dei prezzi decisamente convenienti e con un bundle di traffico dati favoloso.

Nello specifico, una delle offerte di rete mobile più convenienti del momento è quella denominata Very 5,99 150 Giga. Come suggerisce anche il nome, questa nuova offerta arriva ad includere ogni mese un bundle di traffico dati pari a ben 150 GB. Questa volta, gli utenti potranno sfruttare questo traffico dati per navigare non solo in 4G, ma anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle di questa promo include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Si tratta di un’offerta davvero conveniente per quello che include. Gli utenti che la attiveranno, dovranno infatti pagare un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese ma non solo. L’operatore ha deciso di offrire gratuitamente sia il costo per la scheda sim sia il costo di attivazione. Oltre a questo, l’operatore ha deciso di fare un ulteriore regalo ai suoi nuovi clienti. Per un breve periodo di tempo, gli utenti potranno attivare questa promozione usufruendo di ben due mesi in omaggio.

Insomma, si tratta di un’offerta estremamente conveniente sotto ogni punto di vista.