Il Natale è ormai appena passato, ma ancora oggi ci ritroviamo a parlare di offerte davvero speciali dai prezzi molto più bassi del normale, come nel caso dell’Apple iPad, un prodotto richiestissimo dal pubblico di tutto il mondo, in primis per la sua grande versatilità e facilità di utilizzo. Il prezzo di vendita su Amazon è stato fortemente abbassato, rendendo la vita degli utenti davvero molto più semplice.

Disponibile in quattro colorazioni differenti, che permettono di spaziare senza problemi nella scocca posteriore, il tablet si contraddistingue per la presenza di un ampio display da 10,9 pollici di diagonale, il solito eccellente Liquid Retina che tanto apprezziamo sui dispositivi dell’azienda di Cupertino, un componente colorato, preciso ed affidabile, ottimo per la maggior parte degli utilizzi, sia lavorativi che di visione dei contenuti multimediali.

Apple iPad: occasione imperdibile su Amazon

Se volete risparmiare sull’acquisto di un Apple iPad, sappiate che è arrivato il momento giusto, infatti in questi giorni è disponibile una fantastica promozione su Amazon che abbassa il prezzo consigliato di 409 euro del 20%, così da arrivare a dover pagare solamente 329 euro per il suo acquisto. Ordinatelo al seguente link.

Nell’avvicinarvi a questo prodotto dovete tenere bene a mente alcuni parametri da non perdere di vista: la memoria interna (comunemente conosciuta come ROM) non può essere incrementata, ovvero non è disponibile alcuno slot per la microSD, di conseguenza i 128GB previsti di base non cambieranno in fase di utilizzo. Oltretutto, il dispositivo in questione si collega alla rete sfruttando solo ed esclusivamente il WiFi di casa, essendo completamente assente alcun tipo di ingresso SIM o di supporto all’eSIM, a differenza delle altre versioni che, giustamente, hanno un prezzo maggiorato rispetto a quello indicato nell’articolo.