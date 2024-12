Nuova Audi Q5 Sportback: eleganza e potenza per il 2025

La nuova Audi Q5 Sportback è pronta a fare il suo debutto. Arriverà, secondo la roadmap, nelle concessionarie italiane nel 2025. IL suo listino parte da 68.850 euro, un prezzo che già dona i primi indizi sulle caratteristiche del modello. Il SUV coupé si distingue certamente per un design rinnovato e soprattutto per eccezionali e potenti motorizzazioni. La piattaforma PPC è stata ottimizzata per offrire una guida più dinamica e confortevole, mantenendo l’eleganza tipica del brand. Ma è la tecnologia a fare davvero la differenza: il sistema MHEV plus, un mild hybrid a 48 Volt, consente alla Q5 Sportback di muoversi in modalità elettrica in manovre e parcheggi. Non è solo l’estetica a cambiare nel cambiamento del modello.

Con due motorizzazioni disponibili, la versione base monta un motore 2.0 TFSI da 204 CV, mentre la più potente Audi SQ5 Sportback offre 367 CV con motore 3.0 TFSI. Qual è la vera differenza tra questi motori? La risposta risiede nella potenza e nelle prestazioni. La versione con motore 2.0 TFSI è ideale per chi cerca una guida fluida ma decisa, mentre la SQ5 è pensata per chi desidera il massimo delle performance. La domanda è: quanto si può spingere un motore per ottenere il giusto equilibrio tra prestazioni e efficienza?

Allestimenti e prezzi Audi per ogni esigenza

Audi ha pensato a una gamma di allestimenti capaci di soddisfare diverse esigenze. L’allestimento Business Advanced include una dotazione completa, che spazia dai cerchi in lega da 18 pollici ai sistemi di assistenza alla guida. Per chi cerca qualcosa di più sportivo, la versione S line edition si distingue per i cerchi da 19 pollici, i proiettori a matrice di LED e la top view camera. Per chi preferisce la potenza senza compromessi, la Audi SQ5 sport attitude offre cerchi da 21 pollici e un design ancora più accattivante. La domanda che nasce spontanea è: chi non desidera una vettura che combina tecnologia, comfort e stile? Con un prezzo che parte da 93.050 euro per la Audi SQ5, ogni scelta riflette la volontà di unire eleganza e prestazioni senza compromessi.