D’ora in avanti, riparare le vostre console Xbox Series S e Series X sarà decisamente molto più semplice, per di più non dovrete necessariamente passare per i canali di assistenza ufficiali, il merito è ovviamente di Microsoft ma anche di iFixit, la nota azienda che si occupa di riparazioni fai-da-te di qualità altissima e paragonabile alle riparazioni effettuate dalle case madri dei vari prodotti, quest’ultima infatti ha stretto una partnership con Microsoft e d’ora in avanti tramite il suo store sarà presto possibile acquistare parti di ricambio convenzionate per riparare le console, controller e altre periferiche per l’Xbox.

Componenti e guide

Il sito ufficiale della piattaforma di riparazione ovviamente non offre solamente i prodotti convenzionati, sono infatti presenti un gran numero di guide che spiegano passo dopo passo con video di accompagnamento come effettuare le riparazioni desiderate, d’ora in avanti però sul sito sarà possibile trovare una sezione ad hoc dal nome “ Centro di riparazione Microsoft”, Che godrà di un’ampia selezione di guide per riparare i prodotti Xbox e Surface.

Per quanto riguarda invece i pezzi di ricambio, al momento iFixit offre un catalogo piuttosto vasto di opzioni, è presente infatti in primis il kit di riparazione con tutti gli strumenti necessari per smontare e assemblare insicurezza e semplicità la console e il controller, poi sono ovviamente presenti i ricambi veri e propri come schede di rete, unità di alimentazione, ventole e varie soluzioni per riparare gli stick dei controller.

La nota piattaforma dedicata alle riparazioni ha espresso il proprio entusiasmo tramite la sua portavoce, nonché direttrice della sostenibilità di iFixit Elizabeth Chamberlain, quest’ultima ha infatti dichiarato l’entusiasmo legato alla possibilità di far durare più a lungo le Xbox tenendole fuori dalle discariche, dinamica che fa da specchio a un tema molto importante e discusso negli ultimi mesi nell’Unione Europea, la quale ha riconosciuto l’importanza della riparabilità dei prodotti tecnologici per diminuire la quantità di rifiuti di questo genere prodotti.