Il CES 2025 promette di essere un evento epocale per il mondo della tecnologia. A tal proposito, NVIDIA è pronta a rubare la scena con l’annuncio della sua nuova serie di GPU Blackwell. Al centro dell’attenzione ci sarà la GeForce RTX 5080. Con un lancio nei negozi previsto per metà gennaio, suddetta scheda si pone come il punto di riferimento per i gamer e i professionisti che cercano il massimo della potenza.

NVIDIA presenta sul mercato la prossima serie GPU

La RTX5080 presenterà 16 GB di memoria GDDR7. Una novità assoluta. La velocità di trasferimento dati (32 Gbps) promette di eliminare ogni collo di bottiglia. Ciò soprattutto per le applicazioni più esigenti. Grazie a tali specifiche, la GPU sarà in grado di gestire senza problemi i giochi in 4K a dettagli ultra. Inoltre, offrirà un’esperienza fluida anche con le tecnologie emergenti. Come il ray tracing avanzato e il DLSS di nuova generazione.

Inoltre, con un’inedita mossa strategica, NVIDIA ha deciso di lanciare prima la RTX 5080. Seguita poche settimane dopo dalla sua “sorella maggiore”, la RTX 5090. Quest’ultima, che si prevede sarà disponibile tra la fine di gennaio e metà febbraio, promette di stabilire nuovi standard di potenza. Superando anche le aspettative degli utenti più esigenti. Entrambe le schede saranno disponibili nelle versioni Founders Edition e nei modelli personalizzati dai partner dell’azienda.

Il CES 2025 non sarà solo l’occasione per vedere in azione le RTX 5080 e 5090. Rappresenta anche l’evento ideale per scoprire nuovi dettagli sulla RTX 5070. Il modello di fascia media che potrebbe conquistare il cuore degli appassionati. Con il panorama delle GPU in rapida evoluzione, NVIDIA sembra determinata a consolidare la sua leadership tecnologica. Il tutto aprendo la strada a un futuro ancora più innovativo per il mondo del PC gaming. Così come per quello del calcolo grafico. Non resta che attendere l’arrivo dell’evento per scoprire ulteriori dettagli sulle recenti innovazioni.