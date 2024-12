NVIDIA ha annunciato il Jetson Orin Nano Super Developer Kit, un dispositivo che punta a rivoluzionare il mondo dell’intelligenza artificiale generativa. Il nuovo kit, venduto al prezzo di $249, offre un aumento significativo delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti, con 67 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) e una larghezza di banda di memoria di 102 GB/s, un incremento del 50%.

NVIDIA presenta il Jetson Orin Nano Super Developer Kit: un supercomputer compatto per l’IA generativa

Il Jetson Orin Nano Super Developer Kit è stato progettato per gestire i più moderni modelli di intelligenza artificiale. Supporta tecnologie come i vision transformers, utilizzati per applicazioni di visione artificiale, e i large language models, fondamentali per sistemi di elaborazione del linguaggio naturale. Questi progressi sono resi possibili grazie a una GPU NVIDIA Ampere con tensor cores e a una CPU Arm a 6 core, che garantiscono una potenza computazionale avanzata per le applicazioni più esigenti.

Il kit supporta fino a quattro telecamere con risoluzioni e frame rate elevati, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono analisi visive in tempo reale, come robotica, sorveglianza e veicoli autonomi.

NVIDIA ha reso disponibili i miglioramenti anche per gli attuali possessori del Jetson Orin Nano Developer Kit. Gli utenti possono sfruttare una nuova modalità di potenza, che aumenta le frequenze di GPU, memoria e CPU, attraverso un semplice aggiornamento software. Questa mossa garantisce un passaggio economico e rapido verso prestazioni superiori, senza dover acquistare nuovo hardware.

Oltre alle sue capacità hardware avanzate, il Jetson Orin Nano Super Developer Kit si integra perfettamente con l’ecosistema software di NVIDIA. Questo include strumenti come NVIDIA Isaac, progettato per lo sviluppo di applicazioni robotiche, e NVIDIA Metropolis, orientato all’IA visiva. Questi strumenti semplificano il lavoro di sviluppatori, studenti e appassionati, offrendo una piattaforma accessibile per progetti di intelligenza artificiale e robotica.

L’obiettivo di NVIDIA è rendere l’IA generativa più accessibile, fornendo un dispositivo potente e conveniente per una vasta gamma di utilizzi, specialmente in contesti edge (dispositivi periferici).

Con il Jetson Orin Nano Super Developer Kit, il colosso americano intende proporre una soluzione capace di combinare elevate prestazioni, compattezza e convenienza economica. Questo dispositivo rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa, offrendo una piattaforma versatile per applicazioni in robotica, analisi visiva e apprendimento automatico.