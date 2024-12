Presentato nel maggio 2023 al Google I/O, il PixelTablet ha richiesto un anno per raggiungere il mercato italiano. In cui è arrivato a maggio 2024 accompagnato dal Pixel 8a. Questo tablet Android si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello. Vi è infatti il display IPS LCD da 10,95” che offre una risoluzione di 2560x1600px. Mentre la luminosità massima di 500nit è perfetta per video e giochi. Al centro troviamo il processore Tensor G2. Supportato da 8GB di RAM LPDDR5 e due opzioni di memoria interna, 128 e 256GB.

Google Pixel Tablet: estetica e funzionalità che sorprendono

Il comparto fotografico include due sensori da 8MP, uno anteriore per le videochiamate e uno posteriore. La batteria da 27Wh garantisce un’autonomia di 12 ore di streaming video. Mentre la connettività include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e una porta USB-C 3.2. Tra gli accessori, emerge la base di ricarica con altoparlanti integrati. La quale consente di trasformare il tablet in un device per la casa intelligente. Tale accessorio, aumenta le capacità audio del dispositivo e permette di usarlo come controller per la smart home o come cornice digitale.

Il design del Google Pixel Tablet combina praticità ed eleganza. Esso è disponibile nelle colorazioni Grigio creta e Grigio verde. In più utilizza un involucro in alluminio riciclato al 100% con un rivestimento nano-ceramico, che gli dona una texture simile alla porcellana. Questa scelta lo rende piacevole al tatto, ma anche eco-sostenibile. Infatti oltre il 30% dei materiali proviene da fonti riciclate.

Dal punto di vista software, il tablet è stato lanciato in Italia con Android 14 e cinque anni garantiti di aggiornamenti di sicurezza. Google ha migliorato sensibilmente il sistema operativo per gli schermi grandi. Sono state infatti introdotte funzioni come una taskbar a scomparsa e un multitasking avanzato per gestire più app in contemporanea. La tecnologia AI arricchisce l’esperienza d’uso complessiva grazie all’ introduzione di alcuni strumenti. Tra cui Gomma Magica, utile per eliminare elementi indesiderati dalle foto e Foto Nitida per migliorare la qualità degli scatti.