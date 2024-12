DAZN, celebre piattaforma di streaming sportivo, ha deciso di sorprendere alcuni dei suoi clienti durante il periodo natalizio. In che modo? Attraverso una promozione che resterà attiva dal 20 dicembre al 13 gennaio. Quest’ ultima consentirà agli abbonati al piano Standard di accedere gratuitamente ai vantaggi del Plus. L’ abbonamento più costoso di tutti. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile usufruire di tutti i contenuti premium di DAZN senza costi aggiuntivi. Il prezzo resterà infatti di 34,99€ al mese invece dei 59,99 previsti per il piano superiore.

DAZN: una soluzione senza vincoli a lungo termine

Il passaggio al pacchetto-Plus avviene in maniera del tutto automatica. Dunque senza la necessità di interventi manuali. Gli abbonati selezionati riceveranno una comunicazione via email da parte della piattaforma che confermerà l’attivazione dell’offerta. La differenza principale tra i due piani è palpabile. Essa risiede nella possibilità di poter guardare contemporaneamente i contenuti su due device collegati a reti diverse. Un simile vantaggio si rivela ideale per chi desidera condividere l’abbonamento con familiari o amici che non vivono sotto lo stesso tetto.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa promo è che non comporta alcun obbligo futuro. Alla fine del periodo promozionale, fissato per il 13 gennaio, gli utenti torneranno automaticamente al piano Standard. Non ci saranno rinnovi automatici né costi aggiuntivi. DAZN, infatti, ha studiato questa iniziativa proprio per fidelizzare ancora di più i suoi iscritti. Offrendo loro un’esperienza più completa senza alcun rischio o impegno.

Per chi non ha mai provato il livello Plus, questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per testare le funzionalità avanzate senza dover affrontare ulteriori spese. Insomma, non resta che attendere la comunicazione ufficiale da parte DAZN per scoprire se siete tra gli abbonati fortunati. Come già detto non tutti potranno usufruirne, purtroppo. Ma coloro che saranno scelti, a caso, potranno godere davvero di una grande opportunità.