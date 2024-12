Uno dei protagonisti del prossimo CES di Las Vegas sarà sicuramente Lenovo con il suo futuro Legion Go S, si tratta di una versione meno potente e meno costosa della sua attuale con console portatile da gioco dalle prestazioni decisamente più elevate, ma allo stesso tempo dal costo meno accessibile agli utenti.

L’indiscrezione

Il prodotto in questione in tutta probabilità si farà vedere alla nota fiera della tecnologia e ne arriveranno due varianti, una avrà a bordo il noto è tanto discusso sistema operativo SteamOS, non a caso un ospite speciale sarà con molta probabilità, l’azienda stessa Valve.

All’evento di presentazione probabilmente parteciperanno anche AMD e Microsoft in quanto all’interno di entrambe le varianti sarà presente comunque una CPU dell’azienda rossa mentre nell’altra variante sarà presente comunque sistema operativo Windows in modo dunque da poter offrire due varianti diverse dal prezzo accessibile rispetto al modello principale.

Ricordiamo che il modello in questione avrà un display leggermente più piccolo e non avrai controller separabili rispetto appunto al modello principale, anche il processore interno sarà sebbene basato su un architettura più recente anche allo stesso tempo meno performante rispetto al processore presente all’interno del modello di punta di Lenovo.

Durante la fiera della tecnologia, dunque assisteremo all’arrivo di due versioni con due sistemi operativi diversi ma anche in due colorazioni diverse, bianco e nero, in tutta probabilità al sistema anche all’arrivo di qualche informazione in più sul modello di prossima generazione del quale ancora non si è parlato molto, ma di cui sicuramente tutti stanno attendendo l’arrivo, infatti manca all’appello una versione aggiornata e migliorata del prodotto in questione che è stato molto gradito da tutta l’utenza in generale.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano i nuovi prodotti in arrivo e soprattutto per sapere qualche dettaglio in più in merito al prezzo ufficiale di vendita all’interno del mercato europeo e internazionale, sicuramente il prezzo sarà inferiore rispetto a quello di Legion Go.