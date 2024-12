Gli utenti in questi giorni possono acquistare su Amazon una smart TV con tecnologia QLED, ad un prezzo decisamente più basso e conveniente di quanto ci saremmo mai aspettati di vedere. Il prodotto presenta una diagonale di 75 pollici, risultando adatta più che altro ad ambienti particolarmente grandi, essendo comunque di dimensioni pari a 166,8 x 102,5 x 34,3 centimetri, con un peso di 29,6kg.

Il prodotto supporta HDR, HDR 10, HLG e Dolby Vision, raggiunge una risoluzione massima in 4K Ultra HDR (3840 x 2160 pixel), con una luminosità massima di 490cd e rapporto d’aspetto in 16:9. Il tempo di risposta è di 8 millisecondi, è perfettamente compatibile con DVB-T2 di ultima generazione, a cui si aggiunge anche lo slot CI+. Il comparto audio è rappresentato da due speaker da 12W, che possono raggiungere una potenza molto elevata, mantenendo comunque una resa di ottimo livello.

Amazon da sogno: la nuova promozione vi farà impazzire

Potete spendere davvero poco per l’acquisto di una smart TV da 75 pollici di diagonale, infatti il prodotto di cui vi parliamo nell’articolo è disponibile a 849 euro, con garanzia di 24 mesi e la possibilità comunque di riceverlo a domicilio in tempi relativamente brevi, grazie ad Amazon. Effettuate l’ordine a questo link.

Come si può leggere direttamente dalla descrizione, dovete sapere che il televisore in questione è consigliato per stanze in cui la visione avviene da 4-5 metri, in questo modo l’utente può godere di una vera e propria esperienza immersiva, quasi paragonabile ad una sala cinematografica domestica. Il dolby atmos è inoltre la tecnologia che fa il resto, in quanto riesce a ricreare un suono tridimensionale, portando l’audio su un altro livello e fungendo da soluzione che permette all’utilizzatore di ricevere il suono idealmente da più parti.